L'opinione di Carlo Ibba Siamo in difficoltà, una pinacoteca per Alghero



Questa che scrivo non deve essere considerata una lamentela, ma una richiesta di aiuto e collaborazione. In questo momento, accettare le prescrizioni sanitarie sono cose da fare, quindi mascherine e distanziamento sono da attuare con grande senso di responsabilità.



Detto questo, la mia categoria, pittori, scultori, artigiani dell'arte in genere, si trova in grosse difficoltà: per noi non ci sono aiuti e purtroppo da marzo, se non per alcuni episodi sporadici, il lavoro è mancato anche perché le nostre opere devono essere esposte in luoghi chiusi. Ora, già altre volte ho cercato di coinvolgere pubblicamente l'opinione pubblica e l'autorità che ci governa ad una discussione sul perché Alghero non ha luoghi idonei per presentare pittori, scultori e artigiani dell'arte, e maestri dell'arte riconosciuti.



Partendo da questo, avevo proposto la possibilità di trovare un luogo per adibirlo a pinacoteca oppure, con contributi nazionali ed europei, costruirne una nuova con spazi necessari allo scopo. Spero che questo messaggio, che lascio alla gentile Alguer.it, possa sortire magari ad una convocazione del sindaco o assessore di riferimento per poter descrivere progetti per i mesi a venire, compresa la pinacoteca.



