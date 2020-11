Cor 10:20 «Uno spazio prestigioso per Colavitti» La proposta è dell´ex sindaco di Alghero Marco Tedde, che ne loda le doti morali e manageriali a distanza di un mese dalla sua scomparsa. «Credo che possa e debba assumere il ruolo di “faro” delle nuove e future generazioni di algheresi»







Secondo Tedde, Gerolamo Colavitti può a pieno titolo essere iscritto fra i grandi algheresi che hanno segnato positivamente la storia contemporanea della Sardegna. Grande esperto di programmazione e di sviluppo, ma anche di promozione del territorio, a lungo dirigente della Confindustria nazionale e direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno, per Tedde Colavitti merita di essere ricordato soprattutto per il suo contributo dato alla riorganizzazione dell’ospedale di Alghero e per il suo fondamentale ruolo nell’attuazione del Piano di rinascita della Sardegna.



«Sono convinto che meriti di essere ricordato in modo degno, con la dedica di uno spazio pubblico di grande prestigio o di una struttura pubblica importante. Credo che possa e debba assumere il ruolo di “faro” delle nuove e future generazioni di algheresi» conclude Marco Tedde.



Nella foto: Gerolamo Colavitti nel 2002 Commenti ALGHERO - «Dedichiamo a Gerolamo Colavitti uno spazio pubblico prestigioso, che ricordi questo grande algherese». La proposta, a distanza di un mese dalla sua scomparsa, e dell’ex sindaco di Alghero Marco Tedde, che ne loda «competenza ed esperienza».Secondo Tedde, Gerolamo Colavitti può a pieno titolo essere iscritto fra i grandi algheresi che hanno segnato positivamente la storia contemporanea della Sardegna. Grande esperto di programmazione e di sviluppo, ma anche di promozione del territorio, a lungo dirigente della Confindustria nazionale e direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno, per Tedde Colavitti merita di essere ricordato soprattutto per il suo contributo dato alla riorganizzazione dell’ospedale di Alghero e per il suo fondamentale ruolo nell’attuazione del Piano di rinascita della Sardegna.«Sono convinto che meriti di essere ricordato in modo degno, con la dedica di uno spazio pubblico di grande prestigio o di una struttura pubblica importante. Credo che possa e debba assumere il ruolo di “faro” delle nuove e future generazioni di algheresi» conclude Marco Tedde.Nella foto: Gerolamo Colavitti nel 2002