Sgravi Tari: domande a Oristano

L'istanza deve essere presentata al Comune esclusivamente con la compilazione dell’apposito modulo disponibile sul sito internet istituzionale. Per la presentazione della domanda, è necessario accedere alla procedura con il Sistema pubblico di identità digitale o tramite Carta nazionale dei servizi. Commenti ORISTANO - L’Assessorato comunale alle Attività produttive ha prorogato a venerdì 6 novembre la scadenza per la presentazione delle domande per l’accesso agli sgravi Tari nell’ambito del bando “Oristano per le imprese”. L’assessore Maria Bonaria Zedda ricorda che «il bando concede a imprese, professionisti, associazioni ed enti del terzo settore sgravi fino a 300euro sulla Tari 2020. Possono accedere i soggetti che hanno sospeso parzialmente l’attività per effetto dell’emergenza sanitaria».I termini per la presentazione delle domande sono prorogati alle 24 di venerdì 6 novembre. «Il beneficio, inizialmente previsto solo a imprese e professionisti, è esteso anche alle associazioni, quali quelle culturali, di promozione sociale, di volontariato, sportive dilettantistiche nonché agli Enti del Terzo settore», osserva Zedda.L'istanza deve essere presentata al Comune esclusivamente con la compilazione dell’apposito modulo disponibile sul sito internet istituzionale. Per la presentazione della domanda, è necessario accedere alla procedura con il Sistema pubblico di identità digitale o tramite Carta nazionale dei servizi.