«Il poltronificio prosegue»

«Sul fronte economico bisogna sbloccare i fondi, fermi in Regione, stanziati nei mesi scorsi per le lavoratrici, i lavoratori e per i settori in crisi. C’è tanto da fare e le risorse sono poche. Il Presidente Mattarella anche ieri ha chiesto a tutte le istituzioni, in particolare alle Regioni, di guardare all’interesse generale delle cittadine e dei cittadini e non agli interessi di parte. Non è accettabile che in Sardegna vengano sprecati decine di milioni di euro per poltronifici inutili» conclude Massimo Zedda. Commenti CAGLIARI - «Oggi 302 contagi, ma il presidente della Regione va avanti con il disegno di legge che prevede, insieme alle nomine nelle Asl e quelle nelle nuove province, più di 530 poltrone e circa 60 milioni di sprechi. Nella I commissione del Consiglio regionale va avanti il disegno di legge che moltiplica le poltrone per consulenti, portaborse e incarichi vari. La diffusione del contagio nella nostra isola sta mettendo a dura prova il sistema sanitario. Servono posti letto». Nuova, pesante, sciabolata firmata Massimo Zedda all'indirizzo del Governatore sardo.«Serve l’attivazione di strutture che possano continuare a operare, nei giorni scorsi il Brotzu ha sospeso gli interventi chirurgici e oggi sono stati bloccati i ricoveri in Ortopedia al Santissima Annunziata di Sassari. Il vaccino antinfluenzale non è disponibile neanche per il personale sanitario e per i soggetti a rischio, era stato annunciato a settembre l’acquisto di 500.000 dosi. Mancano i protocolli e l’informazione ai cittadini, molte persone attendono per 10/15 giorni, chiuse in casa, l’esito del tampone» continua Zedda.«Sul fronte economico bisogna sbloccare i fondi, fermi in Regione, stanziati nei mesi scorsi per le lavoratrici, i lavoratori e per i settori in crisi. C’è tanto da fare e le risorse sono poche. Il Presidente Mattarella anche ieri ha chiesto a tutte le istituzioni, in particolare alle Regioni, di guardare all’interesse generale delle cittadine e dei cittadini e non agli interessi di parte. Non è accettabile che in Sardegna vengano sprecati decine di milioni di euro per poltronifici inutili» conclude Massimo Zedda.