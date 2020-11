Red 8:12 Dissesto idrogeologico: 12milioni dalla Regione Sono otto le opera di contrasto finanziate. «Vicini ai territori per prevenire i rischi», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas







Sarà possibile per i Comuni mandare in gara i lavori entro la fine dell’anno. La firma del protocollo, negli uffici dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici, segue la conferenza dei servizi che ha visto la partecipazione, oltre alla direzione generale dei Lavori pubblici, dei rappresentanti della Protezione civile, dell’Autorità di bacino idrografico della Sardegna e, in collegamento telematico, del Ministero dell’Ambiente.



«Continua il nostro impegno nella tutela del territorio, consapevoli che solo mettendo in atto tutte quelle azioni di prevenzione, difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico possiamo affrontare le sfide che questo difficile momento storico ci pone davanti. Il presidio degli insediamenti urbani e dei corsi d’acqua che li attraversano, insieme alla tutela delle fasce costiere e delle aree a più alto rischio idraulico o geomorfologico, rappresentano linee d’azione che vanno perseguite con efficacia, per rendere sicuri i territori”, spiega il governatore dell'Isola Christian Solinas, che è commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna. «La Sardegna risulta una terra particolarmente esposta ai rischi ambientali derivanti da eventi atmosferici avversi tali da procurare danni a persone e beni – spiega l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia - Per questo motivo, abbiamo incrementato gli sforzi, già oltre un anno e mezzo fa. La macchina della prevenzione che insieme alle attività di recupero e ripristino delle condizioni ottimali dei territori è andata a sostegno dei Comuni della Sardegna più esposti e di quelli che hanno subito danni. Questa ulteriore iniezione di risorse testimonia l’importante attività svolta dalla Regione sul fronte della tutela del territorio».



Sono interessate dal finanziamento le Amministrazioni comunali di Bonarcado, nella provincia di Oristano (opere di adeguamento attraversamenti stradali sulla viabilità provinciale e comunale Strada provinciale 11-Ponte Cispiri-Rio mare Foghe per 2.330.000euro); Bono, in provincia di Sassari (interventi nel centro abitato per 1.350.000euro; Furtei, nel Medio Campidano (eliminazione copertura del canale Riu Mortu per 1,2milioni); Buggerru (opere di consolidamento del versante nord-occidentale del Monte Rosmarino per 885mila euro). Tra i quattro Comuni ogliastrini interessati dai finanziamenti, figurano Lotzorai (opere di salvaguardia nel bacino del Rio Pramaera per 3.596.465euro), Ilbono (interventi nel centro abitato per 1,22milioni), Baunei (sistemazione del Rio Surruele, nel centro urbano di Santa Maria Navarrese per 500mila euro) e Tortolì (interventi nel centro abitato per 530mila euro).



Nella foto: l'assessore regionale Roberto Frongia Commenti CAGLIARI - La Regione autonoma della Sardegna finanzia otto opere di contrasto al dissesto idrogeologico, per un valore complessivo di 12milioni di euro. E' stato firmato l’atto che sancisce l’inserimento degli interventi a tutela del territorio e inseriti nell’accordo di programma tra Regione e Ministero dell’Ambiente.Sarà possibile per i Comuni mandare in gara i lavori entro la fine dell’anno. La firma del protocollo, negli uffici dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici, segue la conferenza dei servizi che ha visto la partecipazione, oltre alla direzione generale dei Lavori pubblici, dei rappresentanti della Protezione civile, dell’Autorità di bacino idrografico della Sardegna e, in collegamento telematico, del Ministero dell’Ambiente.«Continua il nostro impegno nella tutela del territorio, consapevoli che solo mettendo in atto tutte quelle azioni di prevenzione, difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico possiamo affrontare le sfide che questo difficile momento storico ci pone davanti. Il presidio degli insediamenti urbani e dei corsi d’acqua che li attraversano, insieme alla tutela delle fasce costiere e delle aree a più alto rischio idraulico o geomorfologico, rappresentano linee d’azione che vanno perseguite con efficacia, per rendere sicuri i territori”, spiega il governatore dell'Isola Christian Solinas, che è commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna. «La Sardegna risulta una terra particolarmente esposta ai rischi ambientali derivanti da eventi atmosferici avversi tali da procurare danni a persone e beni – spiega l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia - Per questo motivo, abbiamo incrementato gli sforzi, già oltre un anno e mezzo fa. La macchina della prevenzione che insieme alle attività di recupero e ripristino delle condizioni ottimali dei territori è andata a sostegno dei Comuni della Sardegna più esposti e di quelli che hanno subito danni. Questa ulteriore iniezione di risorse testimonia l’importante attività svolta dalla Regione sul fronte della tutela del territorio».Sono interessate dal finanziamento le Amministrazioni comunali di Bonarcado, nella provincia di Oristano (opere di adeguamento attraversamenti stradali sulla viabilità provinciale e comunale Strada provinciale 11-Ponte Cispiri-Rio mare Foghe per 2.330.000euro); Bono, in provincia di Sassari (interventi nel centro abitato per 1.350.000euro; Furtei, nel Medio Campidano (eliminazione copertura del canale Riu Mortu per 1,2milioni); Buggerru (opere di consolidamento del versante nord-occidentale del Monte Rosmarino per 885mila euro). Tra i quattro Comuni ogliastrini interessati dai finanziamenti, figurano Lotzorai (opere di salvaguardia nel bacino del Rio Pramaera per 3.596.465euro), Ilbono (interventi nel centro abitato per 1,22milioni), Baunei (sistemazione del Rio Surruele, nel centro urbano di Santa Maria Navarrese per 500mila euro) e Tortolì (interventi nel centro abitato per 530mila euro).Nella foto: l'assessore regionale Roberto Frongia