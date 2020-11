Red 10:11 Via alla riqualificazione del campo Piramide Nell’ultima seduta della Giunta comunale, è stato approvato il progetto esecutivo per il campo sportivo di Sorso e la partecipazione al Bando Sport e periferie 2020







L’intervento prevede il rifacimento ex novo del campo di calcio a 11, che sarà realizzato in erba artificiale di ultima generazione, con la realizzazione del nuovo sistema di drenaggio e sottofondo, la realizzazione dell’impianto di irrigazione e il completamento delle aree comprese tra il campo da gioco e la pista di atletica. L’attuale fondo in erba naturale non permetteva una fruibilità in sicurezza e adeguata alle esigenze delle società sportive, anche per i continui e ingenti costi di manutenzione dovuti alla costante necessità di risemina e concimazione, con risultati peraltro non soddisfacenti sotto il profilo funzionale e della sicurezza stessa.



«Per questi motivi, abbiamo pensato di convertire l'attuale terreno di gioco in erba naturale in uno in erba artificiale di ultima generazione - spiega il sindaco Fabrizio Demelas, che è anche titolare della delega ai Lavori pubblici - con caratteristiche di omologabilità e di agibilità rispondenti anche alle norme di sicurezza imposte per lo svolgimento delle attività ufficiali. Si tratta di un progetto a cui teniamo in maniera particolare, specie in questo momento complesso, in cui ogni spazio fruibile all'aperto è prezioso per la comunità e per le sue attività. L'opera è inserita nel Documento unico di programmazione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 30 settembre 2020 ed è inclusa nell'elenco relativo all'anno 2021 del Programma triennale delle opere pubbliche adottato di recente. Siamo pronti e puntiamo ad avviare e completare i lavori nell'arco del 2021. I quali saranno precursori di ulteriori interventi già finanziati in seno alla Rete metropolitana e che comprenderanno, tra gli altri, la realizzazione della nuova pista di atletica».