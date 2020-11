Red 12:38 Porto Torres: chiuso il Servizio Igiene Da questa mattina, l´ambulatorio sarà chiuso al pubblico. Le attività riprenderanno lunedì 16 novembre. Nel frattempo, sarà cura del Servizio di Igiene contattare gli utenti che avevano un appuntamento per riprogrammare il loro accesso







Nel frattempo, sarà cura del Servizio di Igiene contattare gli utenti che avevano un appuntamento per riprogrammare il loro accesso. «La Assl Sassari si scusa con gli utenti per il disagio», dichiarano dalla sede provinciale. Commenti PORTO TORRES - A causa di un'assenza per malattia tra il personale del Servizio di Igiene e sanità pubblica della sede di Porto Torres, da questa mattina (mercoledì) l'ambulatorio sarà chiuso al pubblico. Le attività riprenderanno lunedì 16 novembre.Nel frattempo, sarà cura del Servizio di Igiene contattare gli utenti che avevano un appuntamento per riprogrammare il loro accesso. «La Assl Sassari si scusa con gli utenti per il disagio», dichiarano dalla sede provinciale.