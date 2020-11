Red 14:31 Controlli anti-Covid a Olbia: in quattro nei guai Ieri sera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, nell’ambito dei controlli che si stanno effettuando per verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid, hanno deferito due persone in stato di libertà, mentre altre due sono state segnalate all´Autorità amministrativa



OLBIA - Ieri sera (martedì), a Olbia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, nell’ambito dei controlli che si stanno effettuando per verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid, hanno deferito quattro persone in stato di libertà.. Il primo è un 48enne olbiese che, alla guida del suo autoveicolo, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento sullo stato di alterazione psicofisica dovuto all’uso di sostanze stupefacenti.



Inoltre, la perquisizione effettuata sul posto l'ha sorpreso in possesso di 13,635grammi di marijuana. I militari gli hanno ritirato la patente di guida.



Un 37enne romeno è stato deferito perché, in stato di ubriachezza e privo di mascherina, all’atto dell'identificazione, ha proferito frasi minacciose e oltraggiose all’indirizzo degli operanti. Infine, sono stati segnalati all’Autorità amministrativa altri due romeni, un 50enne e un 42enne, privi di mascherina.