Cagliari: precipita dalla scala, muore 84enne

14:31 Controlli anti-Covid a Olbia: in quattro nei guai Ieri sera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, nell’ambito dei controlli che si stanno effettuando per verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid, hanno deferito due persone in stato di libertà, mentre altre due sono state segnalate all´Autorità amministrativa

15:06 Coltello in tasca: denuncia a Berchidda Ieri pomeriggio, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno deferito in stato di libertà un 59enne imprenditore cagliaritano, trovato in possesso di un coltello a serramanico

3/11/2020 Evade affitti per oltre 53mila euro Le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso due controlli fiscali, uno nei confronti di una società, che ha ceduto in locazione ad altro soggetto economico un ramo d’azienda di un’attività con sede in Assemini e un altro nei confronti di un privato, che ha affittato un immobile di proprietà per uso commerciale

20:06 Reddito cittadinanza: furbetto pizzicato a Carbonia Il percettore è stato segnalato dalle Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias sia alla Procura della Repubblica di Cagliari, sia all’Inps per la revoca del beneficio e per la restituzione dell’intera somma, pari a complessivi 15.850euro

2/11/2020 Controlli anti-Covid: sanzioni a Cagliari Due persone, un 20enne e un 30enne, sono stati sorpresi senza mascherina rispettivamente, in Viale Europa e in Via Bacaredda. Stessa situazione per un 17enne di Capoterra. Un commerciante ambulante è stato sanzionato perchè somministrava bevande oltre gli orari consentiti

2/11/2020 Week-end a Sassari: sanzionate 14 persone e due locali Prosegue l’azione della Polizia locale per far rispettare le norme in vigore per il contrasto al diffondersi del Coronavirus. Venerdì, il Comando di Via Carlo Felice ha eseguito controlli congiunti con la Guardia di finanza nell’ambito del dispositivo di ordine pubblico programmato dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza

2/11/2020 Droga nella mascherina: denunciato gambiano Gli agenti della Squadra Mobile di Cagliari hanno scoperto un 28nne che teneva 9grammi di marijuana nel filtro del dispositivo individuale. La droga è stata sequestrata

1/11/2020 Bracconieri a San Teodoro: Forestale in azione Questa mattina, la Stazione forestale e di vigilanza ambientale di Siniscola, supportata dal personale della Base logistico operativa navale di La Caletta, ha rimosso una grossa gabbia in metallo per la cattura di cinghiali, posizionata da giorni in cima a una collina in località La Tanca di Santoru, nella frazione di Straulas del territorio comunale di San Teodoro