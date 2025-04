S.A. 14:12 Camping Li Nibari all´asta ll Camping è collocato all’interno di un’area pinetata e si estende su una superficie complessiva che supera i 18 ettari nel comune di Sorso. I termini di presentazione delle offerte sono fissati al 23 maggio



SORSO - Il Comune di Sorso ha indetto un’Asta pubblica per l’alienazione del complesso immobiliare “Camping li Nibari”, in località Marina di Sorso, lungo la strada provinciale n.81, all’altezza del km.6. «Il Camping è collocato all’interno di un’area pinetata e si estende su una superficie complessiva che supera i 18 ettari. Era un impegno, quello di alienare il Camping Li Nibari, - dichiara il sindaco Fabrizio Demelas - che avevamo assunto con la nostra Comunità già nel programma presentato alle elezioni amministrative dello scorso giugno 2024, frutto di una decisione ben ponderata e di attente valutazioni fatte dall’amministrazione comunale con particolare riferimento alle troppe criticità emerse durante i precedenti affidamenti in locazione».



«Oggi è ormai evidente a tutti che tale modalità di gestione è stata fallimentare. Nessuno infatti dei precedenti gestori ha dimostrato di tenere ad una effettiva valorizzazione del compendio investendo, come era persino dovuto, in interventi che portassero qualità nella struttura e servizi adeguati alle richieste del mercato turistico moderno. L’acquisizione in proprietà rappresenta l’unica vera leva credibile tale da indurre l’operatore privato a far investimenti a lungo termine nella struttura ricettiva che possano portare alla luce tutto il suo effettivo potenziale. I proventi della vendita potranno così essere reinvestiti dall’Amministrazione comunale in nuovi servizi lungo la fascia costiera e in interventi di valorizzazione ai fini turistico-ricettivi del centro storico cittadino».



All’esito di apposita perizia di stima, tenuto conto del potenziale economico-finanziario della struttura, il prezzo a base d’asta del Camping è stato fissato inizialmente in euro 1.664.093,00, dal quale devono essere detratti, sulla base di quanto previsto all’art. 3 del Bando, circa l’obbligo per il futuro aggiudicatario di procedere alla completa regolarizzazione urbanistico-edilizia del campeggio, i costi pari euro 125.598,00 relativi alla demolizione di alcuni manufatti. Il prezzo finale a base d’asta, sul quale dovranno essere proposte le offerte percentuali al rialzo in sede di partecipazione alla gara, è pertanto fissato in 1.538.495,00 euro. I termini di presentazione delle offerte sono fissati alle ore 12:00 del 23 maggio 2025 mentre l’apertura delle buste è prevista per il 28 maggio 2025, alle ore 12:00.