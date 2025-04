S.A. 12:10 Campanile illuminato ad Alghero La realizzazione dell´opera è a cura del Servizio Manutenzioni del Comune di Alghero, attraverso un affidamento ad una ditta specializzata che ha curato le installazioni



ALGHERO - Il Campanile della Cattedrale illuminato per le sere più significative della Settimana Santa e di fine aprile. Le foto che si allegano mostrano la suggestione del monumento nelle due prospettive, da Via Roma e da Via Principe Umberto. La realizzazione dell'opera è a cura del Servizio Manutenzioni del Comune di Alghero, attraverso un affidamento ad una ditta specializzata che ha curato le installazioni. L'illuminazione sarà un ulteriore elemento di suggestione della città murata che si appresta a vivere il Venerdì Santo.