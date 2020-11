Red 8:21 «L’integrazione in tempi di pandemia» Maria Del Zompo è stata uno degli otto rettori intervenuti al primo meeting on-line del network che raggruppa centinaia di atenei che fanno parte delle alleanze transnazionali volute dalla Commissione europea. Una presenza prestigiosa che conferma l’autorevolezza raggiunta dall’Università degli studi di Cagliari a livello internazionale







«L’esperienza delle Università europee è estremamente importante – ha detto il numero uno dell’Ateneo cagliaritano rivolgendosi alle centinaia di rettori collegati - Attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di collaborazione accademica integrata e internazionale, rappresenta uno strumento molto valido per rafforzare l’internazionalizzazione delle istituzioni nazionali e ottimizzare l’ambiente europeo, non solo con riferimento all’alta formazione». Le università europee sono nate da accordi tra atenei diversi che formano in questo modo campus inter-universitari capaci di trascendere i limiti geografici per favorire obiettivi comuni e la più alta formazione degli studenti: con i dottorandi, i ricercatori e gli staff potranno muoversi liberamente, mettendo in comune competenze e risorse per dare a tutti la possibilità di seguire dei programmi di studio congiunti e interdisciplinari. Gli studenti potranno personalizzare la loro carriera scegliendo tra l’offerta formativa degli atenei che fanno parte dell’alleanza o lavorare in classi virtuali internazionali.



«Soprattutto in tempi di pandemia come questo, la struttura stessa delle Università europee rappresenta la possibilità di andare oltre le restrizioni imposte dai confini nazionali – ha aggiunto Del Zompo, che ha citato la Conferenza dei rettori italiani come esempio di buone pratiche - e per raggiungere un alto livello di integrazione tra gli atenei partecipanti alle alleanze che sono state costruite, aumentando la qualità dei progetti interdisciplinari con un alto livello di mobilità, inclusione sociale e innovazione». Tra le necessità indicate dal magnifico rettore cagliaritano, l’esigenza di far interagire i sistemi di “Information and communication technology” dei vari atenei, soprattutto in relazione ai dati delle carriere degli studenti e per la gestione della mobilità, per arrivare a un riconoscimento automatico dei titoli di studio conseguiti.



