La poesia del lunedì: Alvau su Alguer.it

Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau che, non certo nuovo a iniziative simili, con sorriso sornione e a mezza voce sentenzia che «la continuità non è quasi mai una notizia». Di fatto, senza grandi clamori, Alvau porta avanti da oltre vent’anni iniziative finalizzate alla promozione e diffusione della poesia attraverso pubbliche letture offerte in diversi contesti ed eventi.



Queste iniziative nascono con insistente continuità a partire dal 1999, subito dopo la proclamazione da parte dell’Unesco della “Giornata mondiale della poesia” (che le riconobbe all’interno dei propri calendari), sebbene l’attività artistico-letteraria di Pier Luigi Alvau fosse in atto già da molto prima. Viene spolverato in maniera sintetica e telegrafica questo percorso perché, oltre alle proposte più recenti di questi anni, Alvau, negli ultimi mesi, si è reso ancora una volta protagonista con l’interpretazione quotidiana della lettura di un testo poetico, attraverso la sua pagina Facebook.



Dalla data del primo Dpcm del 9 marzo (che ha limitato e regolamentato i rapporti sociali per i fin troppo noti motivi legati alla pandemia da Covid-19) fino al 30 giugno, ha pubblicato intorno alle 17 la video-lettura di una sua interpretazione poetica di autori di valenza mondiale, prevalentemente del Novecento. Da luglio ad ottobre, il programma di video-letture è stato proposto settimanalmente (sia su Facebook, sia via Whatsapp), sempre a partire dalle 17, il lunedì (la scelta del giorno della settimana non è una casualità).



