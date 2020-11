A.B. 20:16 Cip Sardegna: 100mila euro dalla Regione Seguendo i criteri attuativi del Piano triennale dello sport, l’assessore regionale Andrea Biancareddu ha deciso di erogare un contributo a favore della Sezione sarda del Comitato italiano paralimpico, per il programma delle attività 2020







Nella foto: l'assessore regionale Andrea Biancareddu Commenti CAGLIARI - Seguendo i criteri attuativi del Piano triennale dello sport, l’assessore regionale Andrea Biancareddu ha deciso di erogare un contributo di 100mila euro a favore della Sezione sarda del Comitato italiano paralimpico, per il programma delle attività 2020. In base al Piano triennale, le modalità di erogazione del contributo, prevedono l’assegnazione di un'anticipazione in misura non superiore al 60percento, e che il saldo debba essere erogato a presentazione della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità previste nello stesso Piano.Nella foto: l'assessore regionale Andrea Biancareddu