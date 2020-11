Red 12:41 Alghero alla Wikimaratona della lingua catalana L´Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, collabora all´iniziativa di “Amical Wikimedia” e della Direzione generale di Politica linguistica, con l´organizzazione dell´evento, focalizzato nei linguisti dei territori di lingua catalana, che ha preso il via venerdì 6 e si concluderà venerdì 13 novembre







La durata sarà modificata per passare dalla “Notte digitale” delle precedenti edizioni a un'intera settimana di attività in rete, che sarà annunciata con l'etichetta “#Viquillengua7x7”. I partecipanti amplieranno le voci su Wikipedia dei principali linguisti della lingua catalana. La sfida per i wikipediani e per chiunque voglia partecipare è creare o espandere almeno cinquanta articoli dei settanta linguisti proposti.



Nel caso di Alghero, l'intenzione dei Wikipediani è di ampliare la conoscenza di sette diversi studiosi algheresi: Rafael Caria, Antoni Nughes, Joan Pais e Melis, Joan Palomba, Josep Sanna, Rafael Sari e Pasqual Scanu, che con la loro opera hanno contribuito alla dignità, tutela e diffusione del catalano di Alghero. L'obiettivo durerà una settimana e tutti possono partecipare.



