«Premiata serietà e presenza sui territori»

Il Gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale commenta i risultati dei tre ballottaggi andati in scena oggi (lunedì) nell'Isola e conclusi tutti a favore del Centrosinistra. «La loro affermazione è la conferma che nessuno basta a sé stesso e che, contro la Destra populista, serve un Centrosinistra, progressista, ecologista, ampio e inclusivo in grado di dare risposte concrete e realizzabili, in un momento in cui cittadine e cittadine chiedono serietà e non continui proclami». Commenti CAGLIARI - «Buon lavoro ai sindaci di Quartu Sant'Elena, Nuoro e Porto Torres. Il lavoro quotidiano, la presenza costante, riconosciuta e non calata dall'alto, hanno permesso a Graziano Milia [LEGGI] , Andrea Soddu [LEGGI] e Massimo Mulas [LEGGI] di vincere i ballottaggi contro i candidati del Centrodestra sardo-leghista».Il Gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale commenta i risultati dei tre ballottaggi andati in scena oggi (lunedì) nell'Isola e conclusi tutti a favore del Centrosinistra. «La loro affermazione è la conferma che nessuno basta a sé stesso e che, contro la Destra populista, serve un Centrosinistra, progressista, ecologista, ampio e inclusivo in grado di dare risposte concrete e realizzabili, in un momento in cui cittadine e cittadine chiedono serietà e non continui proclami».