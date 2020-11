Red 11:07 Continuità territoriale: Onlit contro la «proroga fantasma» «La proroga fantasma della continuità territoriale favorisce Alitalia e non i sardi», accusa il presidente dell’Osservatorio nazionale liberalizzazioni infrastrutture e trasporti Dario Balotta







Ad affermarlo è Dario Balotta, presidente dell’Osservatorio nazionale liberalizzazioni infrastrutture e trasporti. Il Ministero dei Trasporti, rispondendo a una richiesta di chiarimento dell’aerolinea sarda People fly «che si lamentava, giustamente, che il servizio non fosse stato messo a gara secondo i più elementari dettati della libera concorrenza, ha ricevuto una risposta sorprendente dal capo di Gabinetto della ministra De Micheli: la proroga non è mai stata sottoscritta».



«C’è da chiedersi a quale titolo l’Alitalia da ottobre opera i voli in «regime di continuità territoriale e da chi riceve i sussidi che corrispondono a circa 30milioni di euro», ha messo nero su bianco l’Onlit in una lettera urgente spedita al Gabinetto del Ministero dei Trasporti, all’Enac), all’Anac e all’Antitrust. «Continuare con il protezionismo di Alitalia oltre che non risolvere i problemi finanziari e gestionali del vettore sarebbe un grave errore di metodo e di merito perché consente il perpetuarsi di abuso di posizione dominante». Concludendo la sua lettera, l’Onlit ricorda in conclusione che «comunque si tratterebbe della quarta proroga (ne sarebbe ammessa solo una) e che non agire con la massima trasparenza significa rinunciare al miglior disinfettante della vita pubblica».



