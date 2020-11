Cor 19:00 Lavazza-Nims sbarca ad Alghero La nota azienda trova le porte aperte nel centro della città, "Al Forno" di via Mazzini. Da giovedì 12 a sabato 14 novembre sarà possibile assaporare e gustare l´aroma inconfondibile del caffè e scoprire nuove opportunità di lavoro all´interno dell´azienda



ALGHERO – In un momento di totale incertezza economica e lavorativa, ci sono aziende del territorio che non arretrano ed anzi rilanciano, per trovare nuove strade e cercare di ampliare il proprio tessuto aziendale. E' il caso di Lavazza-Nims, che ha deciso di puntare su Alghero, forte di un brand di livello assoluto che fonda le proprie radici alla fine dell'Ottocento.



La nota azienda trova le porte aperte nel centro della città, "Al Forno" di Fabrizio Carboni. I rappresentanti di Lavazza-Nims saranno presenti da giovedì 12 a sabato 14 novembre in via Mazzini: con l'acquisto del pane o dei dolci tipici sarà possibile assaporare e gustare l'aroma inconfondibile di una nuova miscela di caffè e scoprire nuove opportunità di lavoro all'interno dell'azienda. Sarà così semplice ricevere informazioni da poter trasmettere anche ai familiari e amici che attualmente non lavorano e che avrebbero così la potenziale possibilità di diventare imprenditori a costo zero.



Una possibilità non fine a se stessa, ma che, gradualmente, può portare all'ingresso in un'azienda di livello assoluto, con un progetto che prevede la crescita personale e manageriale dei collaboratori, con la creazione di una nuova figura professionale, alla portata di tutti. Tutto questo, entrando in una “squadra” che, in cinque anni di attività, ha prodotto un fatturato di 4milioni di euro, con oltre un milione di provvigioni erogate e 200mila euro di tasse pagate.



Nella foto: la boutique enogastronomica di Alghero, "Al Forno"