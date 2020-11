Cor 19:34 Sicurezza, Pietro Barrel a Porta Terra Il Comandante della compagnia Carabinieri di Alghero a Porta Terra con il Sindaco Mario Conoci. Pomeriggio al Comitato Ordine e Sicurezza sul tema dell´emergenza sanitaria







Il Sindaco e il Comandante dei Carabinieri hanno discusso dei recenti episodi accaduti in città sui quali l’Arma sta svolgendo le attività investigative. «Si stanno intensificando gli sforzi per mantenere il livello di sicurezza che caratterizza la nostra comunità – chiarisce Mario Conoci – e siamo pienamente fiduciosi nell’attività in atto da parte degli inquirenti».



Nel pomeriggio il Sindaco ha partecipato anche al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica convocato in videoconferenza dalla la Prefettura di Sassari. I temi sono stati quelli legati all’emergenza sanitaria rispetto ai quali il Prefetto, la Dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro è attivamente vicina ai sindaci e alle comunità della Provincia.



