Red 15:07 «Basta fango sulla Sardegna» «Un giorno dovranno chiedere scusa anche a Solinas», dichiara il deputato Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega, a proposito della querelle nazionale relativa all´ordinanza emanata per l´apertura delle discoteche nell´Isola ad agosto







Nella foto: il deputato Eugenio Zoffili Commenti CAGLIARI - «Che brutta rassegna stampa questa mattina, quante falsità sparate dalla macchina del fango contro la Regione Sardegna: è una vergogna. Come già avvenuto con Attilio Fontana per l'ospedale Covid che con responsabile lungimiranza ha realizzato in Fiera Milano, chi oggi attacca in modo strumentale, un giorno sarà costretto a chiedere scusa a Christian Solinas e a tutti i sardi». Così il deputato Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega, commenta la querelle nazionale relativa all'ordinanza emanata per l'apertura delle discoteche nell'Isola ad agosto.Nella foto: il deputato Eugenio Zoffili