A.B. 16:08 J24, ad Alghero la Regata nazionale La Flotta J24 si prepara alla Regata nazionale, che si svolgerà sabato e domenica nelle acque antistanti la Riviera del corallo. Massima attenzione alle disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19







Il segnale di avviso della prima prova di sabato verrà dato alle 12. Le regate (ne sono previste un massimo di sei complessivamente e non ne saranno disputate più di tre al giorno) proseguiranno anche domenica, con segnale di avviso della prima prova alle 10.30. Saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate.



«Il Comitato di regata sarà composto dal presidente Marco Clivio e da Elisabetta Lai, Claudio Razzuoli e Fabrizio Monaldi, che si sono dimostrati molto disponibili a partecipare alla nostra manifestazione, malgrado il periodo che stiamo attraversando- ha spiegato il presidente della Lni Alghero Franco Carossino che, con il consigliere zonale capoflotta J24 Sardegna Marco Frulio, ha fortemente voluto ospitare anche quest’anno la Classe J24 - Desideriamo inoltre ringraziare tutti gli equipaggi J24 che parteciperanno alla manifestazione. A tutti ricordiamo che sarà rivolta la massima attenzione alle disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 emanate dalla Fiv fra le quali rispetto del distanziamento, il rilevamento della temperatura e l’uso corretto delle mascherine, sempre obbligatorie, tranne durante le regate». Commenti ALGHERO - La Flotta J24 si prepara alla Regata nazionale, che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 novembre nelle acque antistanti Alghero. La manifestazione sarà organizzata dalla locale Sezione della Lega navale italiana, con la collaborazione tecnico logistica della Classe italiana J24 e il supporto del Consorzio Porto di Alghero e di First Bunker Centro Alghemar. Il programma, dopo il perfezionamento delle iscrizioni effettuate tramite l’APP My Federvela o sul sito FIV, prevede che il briefing si svolga sabato, alle 10, nel piazzale antistante la Lni, secondo il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 emesso dalla Federazione italiana vela (fra le disposizioni, la presenza di un solo componente l’equipaggio per imbarcazione, meglio se il comandante).Il segnale di avviso della prima prova di sabato verrà dato alle 12. Le regate (ne sono previste un massimo di sei complessivamente e non ne saranno disputate più di tre al giorno) proseguiranno anche domenica, con segnale di avviso della prima prova alle 10.30. Saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate.«Il Comitato di regata sarà composto dal presidente Marco Clivio e da Elisabetta Lai, Claudio Razzuoli e Fabrizio Monaldi, che si sono dimostrati molto disponibili a partecipare alla nostra manifestazione, malgrado il periodo che stiamo attraversando- ha spiegato il presidente della Lni Alghero Franco Carossino che, con il consigliere zonale capoflotta J24 Sardegna Marco Frulio, ha fortemente voluto ospitare anche quest’anno la Classe J24 - Desideriamo inoltre ringraziare tutti gli equipaggi J24 che parteciperanno alla manifestazione. A tutti ricordiamo che sarà rivolta la massima attenzione alle disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 emanate dalla Fiv fra le quali rispetto del distanziamento, il rilevamento della temperatura e l’uso corretto delle mascherine, sempre obbligatorie, tranne durante le regate».