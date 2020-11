Cor 12:00 Alghero in House, quarantena per 58 persone Tutto il personale della controllata del Comune di Alghero in isolamento a causa di un caso di positività al Coronavirus. Via ai tamponi. Gli uffici sono stati già chiusi da alcuni giorni e non dovrebbero aprire prima di martedì



ALGHERO – Non solo scuole o famiglie. Problemi in tutti i settori della pubblica amministrazione per la diffusione del virus sul territorio. E' il caso dell'Alghero In House, la società controllata dal Comune, dove a causa di alcuni casi di positività è scattato l'isolamento preventivo per tutto il personale, circa 58 unità lavorative tra operi e amministrativi. Dalla giornata odierna (venerdì) è prevista l'esecuzione dei primi tamponi. Intanto da alcuni giorni gli uffici risultano chiusi e tutte le operazioni temporaneamente interrotte.