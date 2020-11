Red 23:21 Pesca abusivi: sequestrati 500 ricci Martedì mattina, l’Unità Navale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Oristano ha colto due pescatori abusivi, provenienti dal Cagliaritano, a esercitare il prelievo nella località costiera di Su Pallosu, nel territorio comunale di San Vero Milis



SAN VERO MILIS - Il calendario della pesca ai ricci prevede l’apertura per lunedì 16 novembre, ma i pescatori abusivi erano già in azione. Martedì mattina, l’Unità Navale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Oristano ha colto due pescatori abusivi, provenienti dal Cagliaritano, a esercitare il prelievo nella località costiera di Su Pallosu, nel territorio comunale di San Vero Milis.



I forestali hanno effettuato il sequestro amministrativo di circa 500 ricci e l’attrezzatura utilizzata per la pesca; i ricci sono stati liberati, in quanto ancora vitali, nel mare circostante. I pescatori abusivi dovranno pagare una sanzione amministrativa di mille euro ciascuno.



Vista l’imminente apertura della stagione di pesca al riccio di mare, il Servizio territoriale di Oristano ha predisposto stringenti servizi di vigilanza lungo le coste per contrastare la pesca abusiva della risorsa, intensificando il pattugliamento nelle aree sensibili e nelle zone tutelate. L’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis e il comandante generale della Forestale Antonio Casula esprimono «apprezzamento per l’attenzione posta dal Corpo forestale per il contrasto alla pesca abusiva dei ricci, preziosa risorsa oggetto tutela, già in questo inizio di stagione».