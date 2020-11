Red 10:51 Uniss: eletti rappresentanti studenti Voto telematico per la prima volta nell´Università degli studi di Sassari: affluenza quasi raddoppiata, con il 42,9percento degli aventi diritto, contro il 24,6percento del 2018







SASSARI - Per la prima volta, gli studenti dell'Università degli studi di Sassari hanno eletto on-line i propri rappresentanti negli Organi accademici e nel Consiglio di amministrazione dell'Ersu. Le elezioni da remoto si sono tenute mercoledì e giovedì. A urne chiuse, è iniziato lo spoglio (sempre telematico) delle schede, a cura del Cineca.Un seggio è stato allestito in Sala Milella e i risultati sono stati pubblicati nella tarda serata di giovedì sul sito internet dell'Ateneo. Il primo dato su cui riflettere è l'affluenza: le percentuali di affluenza virtuale al voto sono state molto alte, con un valore pari al 42,9percento degli aventi diritto, quasi doppio rispetto al 24,6percento registrato nel 2018.Quella che doveva essere una necessità dettata dall'emergenza sanitaria in corso, si è rivelata un'opportunità che ha unito sicurezza, maggiore partecipazione dell'elettorato attivo, un notevole risparmio di tempo consentito dallo spoglio telematico delle schede al posto di quello manuale. Risultati possibili grazie all'impegno del personale tecnico-amministrativo. Lunedì 23 novembre, con le stesse modalità, sono in programma le elezioni rettorali.