Red 11:34 Parcheggi San Simplicio: tutto pronto per il bando



L'Aspo, in accordo con il Comune di Olbia, ha avviato la trasformazione digitale dei bandi per le manifestazioni di interesse dei parcheggi in struttura. Il bando sarà on-line fino a venerdì 27 novembre per quindici posti auto nel parcheggio coperto di San Simplicio. L'obiettivo è quello di modernizzare e migliorare i processi amministrativi ed evitare assembramenti all'interno degli uffici. Le iscrizioni vengono effettuate esclusivamente on-line, fino a venerdì 27, sul sito internet dell'Aspo.