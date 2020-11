Cor 13:20 «Covid, Castelsardo fuori controllo» Così i conmsiglieri comunali Franco Cuccureddu, Maria Lucia Tirotto, Giovanni Antonio Suzzarellu, Giovanni Pinna e Maria Speranza Frassetto che hanno presentato una mozione urgente







«Purtroppo a Castelsardo, al di là del focolaio dell'istituto dei Getzemani, i focolai sono diversi, tanti i contagiati che quotidianamente dichiarano di aver scoperto la propria positività, ma diversi sono anche i ricoverati e già si contano alcuni morti di Castelsardo, positivi al Covid 19».



Per queste ragioni, e con spirito collaborativo, il gruppo di minoranza "Insieme per Castelsardo" ha presentato una mozione urgente per chiedere alcuni azioni urgenti dell'amministrazione a tutela della salute e della vita dei cittadini di Castelsardo. Fra le altre iniziative si propone lo screening di tamponi rapidi a tappeto, su base volontaria, per l'intera popolazione e l'allargamento del COC ai medici di base, per avere informazioni in tempi ridotti e l'attivazione del tracciamento dei contatti, a sostegno dell'ATS che non è in grado di far fronte all'elevato numero di positivi da tracciare. Commenti CASTELSARDO - «La circolazione del coronavirus a Castelsardo appare fuori controllo, le comunicazioni ufficiali sono tardive e parziali (anche rispetto alle stesse comunicazioni pubbliche di chi scopre di essere positivo) e questa mancanza di informazioni non consente il rapido tracciamento dei contatti e quindi la possibilità di arginare il contagio». Così i conmsiglieri comunali Franco Cuccureddu, Maria Lucia Tirotto, Giovanni Antonio Suzzarellu, Giovanni Pinna e Maria Speranza Frassetto.«Purtroppo a Castelsardo, al di là del focolaio dell'istituto dei Getzemani, i focolai sono diversi, tanti i contagiati che quotidianamente dichiarano di aver scoperto la propria positività, ma diversi sono anche i ricoverati e già si contano alcuni morti di Castelsardo, positivi al Covid 19».Per queste ragioni, e con spirito collaborativo, il gruppo di minoranza "Insieme per Castelsardo" ha presentato una mozione urgente per chiedere alcuni azioni urgenti dell'amministrazione a tutela della salute e della vita dei cittadini di Castelsardo. Fra le altre iniziative si propone lo screening di tamponi rapidi a tappeto, su base volontaria, per l'intera popolazione e l'allargamento del COC ai medici di base, per avere informazioni in tempi ridotti e l'attivazione del tracciamento dei contatti, a sostegno dell'ATS che non è in grado di far fronte all'elevato numero di positivi da tracciare.