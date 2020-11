Red 14:16 Università Cagliari: via alla Winter school Inizierà venerdì la School sulle Smart cities. Inaugurerà i lavori il docente di Internet studies all´università “La Sapienza” di Roma Stefano Epifani. La scuola invernale, diretta da Luigi Mundula, propone in dieci giorni oltre trenta webinar sullo sviluppo smart e sostenibile delle città attraverso le tecnologie







