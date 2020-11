Red 21:11 Deturpano pullman: nei guai 11 studenti I Carabinieri della Stazione di Villanova Monteleone, dopo l´analisi dei filmati e delle testimonianze, sono risaliti ai nominativi dei responsabili del deturpamento e imbrattamento del pullman di linea dell´Arst avvenuto il 25 settembre



VILLANOVA MONTELEONE – I Carabinieri della Stazione di Villanova Monteleone, dopo l'analisi dei filmati e delle testimonianze, sono risaliti ai nominativi dei responsabili del deturpamento e imbrattamento del pullman di linea dell'Arst avvenuto il 25 settembre. Undici giovanissimi, di ritorno da scuola, hanno dato via a un presunto rito di iniziazione indirizzato alle giovani matricole delle scuole di Agraria, Professionale e Industriale del circondario.



La scuola era ripresa da pochi giorni: distanziamento e mascherine obbligatorie, eppure sul mezzo era saltata qualsiasi prescrizione. i giovanissimi (la media è di quattordici anni) hanno dato il via a condotte che, ben codificate penalmente (il reato è il 639 del codice penale “imbrattamento e deturpamento di cosa altrui”), sono state interamente riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate a bordo. Agli inquirenti il compito di visionarle, alla ricerca di elementi utili all’identificazione di tutti i partecipanti a quello che è stato riferito essere un “rito di iniziazione”.



Il veicolo, ora pienamente efficiente, è rimasto in sosta per oltre due giorni dopo l’episodio per far fronte alle necessarie procedure di pulizia e sanificazione. La vicenda, nonostante la giovane età dei protagonisti, assume un rilievo particolarmente grave vista la pericolosa dinamica degli eventi: il mezzo in movimento con i relativi passeggeri in piedi e fuori controllo avrebbe potuto avere conseguenze maggiori, in caso di imprevista frenata o deviazione. Gli inquirenti hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica dei minori gli undici giovani responsabili di una cosiddetta “bravata” non superabile con una semplice tirata d’orecchie, visti i contorni penali.