Edilizia universitaria nord Sardegna: audizioni E' in fase avanzata l'iter per la realizzazione del Campus universitario di Sassari, finanziato con 26milioni di euro dei fondi Fas. La progettazione è arrivata alla fase finale, i lavori dovranno essere consegnati entro il 2021 e l'opera conclusa entro il 2025







Attualmente, nelle Facoltà di Sassari sono iscritti circa 16mila studenti. Nelle altre università gli iscritti sono complessivamente 1336 (455 nella Facoltà di Architettura di Alghero, 358 in Economia per il Turismo a Olbia, 240 in Scienze forestali a Nuoro e 283 a Oristano nei corsi di Tecnologie e sicurezza dei prodotti alimentari, Viticoltura, Scuola di specializzazione in beni archeologici). «Con il nuovo Campus saremo in grado di alzare il livello dell’offerta e puntare a un percorso di internazionalizzazione della nostra Università – ha dichiarato Sechi – le sedi staccate non saranno comunque trascurate. Attualmente garantiamo circa ventitre posti letto ad Alghero, Olbia e Nuoro a fronte di sessantotto richieste complessive». D’accordo con la necessità di mandare avanti il progetto del Campus universitario di Sassari l’assessore regionale alla Pubblica istruzione Andrea Biancareddu: «Siamo abituati a ragionare su dati oggettivi. Il progetto del Campus di Sassari deve andare avanti ed essere concluso al più presto – ha chiarito l’assessore – ciò non toglie che guardiamo con attenzione a ciò che succede a Olbia, Alghero, Nuoro e Oristano. La Sardegna è una delle Regioni che spendono di più per garantire il diritto allo studio. Siamo pronti a procedere a una riprogrammazione con il reperimento di nuovi fondi da destinare alle sedi staccate delle università di Sassari e Cagliari».



