Red 20:16 Lancia una mannaia dal balcone: denunciato 48enne Ieri sera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia sono intervenuti per deferire in stato di libertà l´uomo, già noto alle Forze dell´ordine. Fortunatamente, la mannaia, lunga 31centimetri, non ha colpito nessuno



OLBIA – Ieri sera (mercoledì), i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia sono intervenuti per deferire in stato di libertà un 48enne, già noto alle Forze dell'ordine, perché, dal proprio balcone l secondo piano di un condominio di Via Amba Alagi, ha lanciato verso la strada una mannaia della lunghezza complessiva di 31centimetri. Fortunatamente, non ha colpito nessuno.



Nel pomeriggio, gli stessi militari hanno deferito in stato libertà un 34enne di Siniscola, fermato a bordo della sua autovettura, perché si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento sullo stato di alterazione psicofisica dovuto all’uso di sostanze stupefacenti. Scattata la perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un nervo di bue della lunghezza complessiva di 80centimetri e di un coltello a serramanico lungo 22centimetri.