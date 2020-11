Red 13:11 Stop Tirrenia: l´urlo di Tortolì «Sollecitiamo il Ministero dei Trasporti affinché si attivi al più presto per il rinnovo della convenzione. Il nostro territorio non può permettersi di perdere questo fondamentale collegamento, il diritto alla mobilità degli ogliastrini non può essere negato», dichiara il sindaco Massimo Cannas







Sulla questione interviene il sindaco di Tortolì Massimo Cannas, che sollecita «il Ministero dei Trasporti affinché si attivi al più presto per il rinnovo della convenzione. Il nostro territorio non può permettersi di perdere questo fondamentale collegamento, il diritto alla mobilità degli ogliastrini non può essere negato».



«Inoltre, questa decisione porterebbe a gravi ricadute in termini economici e di perdita di posti di lavoro. Auspichiamo al più presto un intervento, siamo pronti a difendere il servizio in coordinamento con l’assessore regionale ai Trasporti Todde, il sostegno della politica locale e di tutte le forze territoriali», conclude Cannas.



Nella foto: il sindaco Massimo Cannas Commenti TORTOLI' - La Tirrenia, attraverso il suo amministratore delegato, ha comunicato alle Istituzioni competenti, tra cui la Regione autonoma della Sardegna, l’interruzione da martedì 1 dicembre di alcuni collegamenti marittimi nell’ambito della continuità territoriale da e per la Sardegna, comprese le tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e Genova-Olbia-Arbatax [LEGGI] . La decisione arriva dopo il mancato rinnovo da parte del Mit della convenzione sulla continuità territoriale.Sulla questione interviene il sindaco di Tortolì Massimo Cannas, che sollecita «il Ministero dei Trasporti affinché si attivi al più presto per il rinnovo della convenzione. Il nostro territorio non può permettersi di perdere questo fondamentale collegamento, il diritto alla mobilità degli ogliastrini non può essere negato».«Inoltre, questa decisione porterebbe a gravi ricadute in termini economici e di perdita di posti di lavoro. Auspichiamo al più presto un intervento, siamo pronti a difendere il servizio in coordinamento con l’assessore regionale ai Trasporti Todde, il sostegno della politica locale e di tutte le forze territoriali», conclude Cannas.Nella foto: il sindaco Massimo Cannas