Red 12:01 Continuità territoriale: Zedda chiama il ministro «La Regione sostiene e rafforza la richiesta della Federazione delle associazioni sarde in Italia con cui si stigmatizza il drammatico taglio delle rotte annunciato dalla Tirrenia, fortemente penalizzante per gli emigrati sardi e le loro famiglie», dichiara la vicepresidente regionale







Già il 15 febbraio, prima della pandemia, Zedda, in occasione del Convegno di Saronno, alla presenza del viceministro Margiotta, di esponenti politici di Maggioranza e Opposizione, degli operatori ed esperti dei trasporti e di oltre 300 rappresentanti dei Circoli dei sardi, aveva ribadito che «la continuità territoriale è una battaglia politica trasversale che coinvolge un popolo intero. Il diritto alla mobilità con collegamenti efficienti è un punto essenziale e irrinunciabile». Nonostante le diverse interlocuzioni con il Governo e le sollecitazioni a una tempestiva presa di posizione per la definizione del bando, l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde afferma che «è fondamentale che anche l’Unione europea faccia capire all’Italia in primis e alla Sardegna poi, come muoversi in questa tematica storica che per troppo tempo è stata un blocco allo sviluppo e che può diventare sia lo strumento per dare effettività al diritto alla mobilità dei cittadini sardi, sia l’apertura delle nostre realtà imprenditoriali a nuovi mercati».



«Ci troviamo di fronte alla improcrastinabile necessità di affrontare con urgenza la preoccupante situazione relativa ai trasporti da e per la Sardegna – conclude la vicepresidente Zedda - auspicando quanto prima alla immediata attivazione delle procedure per la definizione del bando».



