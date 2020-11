Red 8:17 Elezioni rettore Uniss: affluenza elevata Si è concluso ieri, alle 19, il primo turno per l´elezione del nuovo rettore dell´Università degli studi di Sassari per il sessennio 2020/2021-2025/2026. Non è stato raggiunto il quorum, pertanto si procederà con la seconda votazione domani







Alle 19 (dato definitivo), aveva votato il 90,22percento degli studenti (ottantatre su novantadue), l’89,29percento del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (450 su 504) e il 98,69percento dei docenti (605 su 613). A fine giornata, il rettore Massimo Carpinelli ha commentato: «Sono soddisfatto, perché la modalità del voto telematico, da alcuni criticata, si è rivelata efficace e ha consentito a un’alta percentuale dell’elettorato attivo di esercitare il proprio diritto di voto. Un’affluenza così alta, che ha sfiorato la totalità dei votanti, non era mai stata registrata prima».



Questi i risultati, trasmessi in diretta web streaming dal presidente Montella: Gavino Mariotti 306voti, Luca Gabriele Deidda 120, Gian Paolo Demuro 118, Roberto Furesi 77 e Plinio Innocenzi 56. Non è stato raggiunto il quorum, pari a 349 voti, pertanto si procederà con la seconda votazione domani, mercoledì 25 novembre, dalle 9 alle 19. L'assistenza informatica e il supporto per lo streaming sono stati garantiti dai tecnici dell'ateneo e dalla Hd solution. Commenti SASSARI - Si è concluso ieri (lunedì), alle 19, il primo turno per l'elezione del nuovo rettore dell'Università degli studi di Sassari per il sessennio 2020/2021-2025/2026. Per la prima volta, le votazioni si sono svolte in modalità telematica per esigenze dettate dall'emergenza sanitaria Covid-19. Secondo quanto comunicato dal presidente della Commissione elettorale Andrea Montella, l'afflusso (virtuale) alle urne è stato molto alto.Alle 19 (dato definitivo), aveva votato il 90,22percento degli studenti (ottantatre su novantadue), l’89,29percento del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (450 su 504) e il 98,69percento dei docenti (605 su 613). A fine giornata, il rettore Massimo Carpinelli ha commentato: «Sono soddisfatto, perché la modalità del voto telematico, da alcuni criticata, si è rivelata efficace e ha consentito a un’alta percentuale dell’elettorato attivo di esercitare il proprio diritto di voto. Un’affluenza così alta, che ha sfiorato la totalità dei votanti, non era mai stata registrata prima».Questi i risultati, trasmessi in diretta web streaming dal presidente Montella: Gavino Mariotti 306voti, Luca Gabriele Deidda 120, Gian Paolo Demuro 118, Roberto Furesi 77 e Plinio Innocenzi 56. Non è stato raggiunto il quorum, pari a 349 voti, pertanto si procederà con la seconda votazione domani, mercoledì 25 novembre, dalle 9 alle 19. L'assistenza informatica e il supporto per lo streaming sono stati garantiti dai tecnici dell'ateneo e dalla Hd solution.