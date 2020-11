Red 11:13 Focolaio Cra: Seriana in commissione E´ la richiesta del consigliere comunale del Partito democratico Mimmo Pirisi per fare il punto sulla grave situazione sanitaria all´interno del Centro residenziale anziani di Alghero







Il consigliere comunale del Partito democratico Mimmo Pirisi interviene sulla situazione del Centro residenziale anziani di Alghero, sottolineando come «parrebbe che si sia data una accelerata nel effettuare i tamponi a ospiti e personale [LEGGI], ma il condizionale è d'obbligo vista la situazione. Credo che così come ha fatto diligentemente il presidente della Commissione Sanità, sia necessario che la Commissione congiunta Servizi sociali e Sanità convochi al più presto i referenti della Cooperativa Seriana e il funzionario comunale che si occupa del Cra, proprio per conoscere nei particolari il percorso intrapreso dai responsabili della cooperativa per tutelare la salute dei nostri anziani e del personale dipendente».



«Naturalmente – conclude il capogruppo Dem nel Consiglio comunale algherese - sarà necessaria anche la presenza dell'assessora alla Sanità Salaris. Credo sia l'unico modo per tranquillizzare cittadini, parenti e chi da tempo chiede chiarezza».



Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi Commenti ALGHERO – «Le notizie contrastanti che ci arrivano da più parti sullo stato di salute dei nostri anziani presenti all'ostello di Fertilia non ci fanno stare sereni. Nell'ultima seduta della Commissione consiliare si è parlato, oltre che di ospedali, anche degli ospiti del Cra».Il consigliere comunale del Partito democratico Mimmo Pirisi interviene sulla situazione del Centro residenziale anziani di Alghero, sottolineando come «parrebbe che si sia data una accelerata nel effettuare i tamponi a ospiti e personale [LEGGI], ma il condizionale è d'obbligo vista la situazione. Credo che così come ha fatto diligentemente il presidente della Commissione Sanità, sia necessario che la Commissione congiunta Servizi sociali e Sanità convochi al più presto i referenti della Cooperativa Seriana e il funzionario comunale che si occupa del Cra, proprio per conoscere nei particolari il percorso intrapreso dai responsabili della cooperativa per tutelare la salute dei nostri anziani e del personale dipendente».«Naturalmente – conclude il capogruppo Dem nel Consiglio comunale algherese - sarà necessaria anche la presenza dell'assessora alla Sanità Salaris. Credo sia l'unico modo per tranquillizzare cittadini, parenti e chi da tempo chiede chiarezza».Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi