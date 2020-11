Ostriche, rosso in Commissione

18:24 Defibrillatore in ricordo di Alberto Nori Farmacia politica e Reset UniCa uniscono le forze in una raccolta fondi per donare un defibrillatore all’Università degli studi di Cagliari, ricordando il docente del corso di laurea in Logopedia deceduto a causa di un malore improvviso nella Facoltà di Medicina il 24 gennaio