Red 13:08 Regione: 221milioni anticrisi Le risorse sono contenute nel nuovo provvedimento, approvato dalla Giunta e discusso lunedì dalla Terza Commissione in Consiglio regionale. Si tratta di "azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell´emergenza"







«Il primo risultato importante – spiega l’assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Fasolino - è stato scongiurare i tagli della spesa già programmata in settori quali la sanità e gli Enti locali e orientare le risorse frutto di alcune riprogrammazioni di spesa e di entrate pregresse, per affrontare gli impatti negativi causati dal Covid alla nostra economia. Abbiamo incrementato di 50milioni di euro il “Fondo emergenza imprese”, destinato anche ai professionisti, che vedrà così un maggior numero di beneficiari di prestiti e sovvenzioni a tasso zero. Abbiamo inoltre previsto la costituzione di una serie di fondi rotativi come ulteriore strumento di sostegno alle attività economiche, al fine di riportare le aziende su un piano di naturale competitività e confronto: 60milioni alle grandi aziende alberghiere e 10milioni per prestiti e sovvenzioni dirette per interventi di crescita o rilocalizzazione delle attività, dedicando particolare attenzione ai settori che più di altri hanno patito le conseguenze del lockdown. Abbiamo, inoltre, destinato 4milioni quale concessione di contributo a favore dei taxi e degli Ncc, fortemente penalizzati dalle limitazioni alla circolazione. Tra le misure previste a sostegno dell’occupazione si evidenziano i 15milioni destinati alla filiera turistica, consentendo lo scorrimento della graduatoria già approvata e portando ad oltre il 90percento il numero complessivo delle istanze soddisfatte. Altri 1.225.000euro sono dedicati alle politiche attive del lavoro: compresi negli interventi sono quelli in favore dei lavoratori del Porto Canale di Cagliari e dell’area industriale di Portovesme. Interveniamo, inoltre, con un cofinanziamento regionale pari a euro 1,4milioni su progetti del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che attraverso un effetto moltiplicatore consente di destinare all’intera misura l’importo complessivo di euro 3,5milioni».



Con 875mila euro si provvede, invece, allo scorrimento della graduatoria in favore delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori delle tonnare, dell’allevamento delle cozze e dei mitili, e dell’apicoltura. Ai lavoratori autonomi, a prescindere che siano o meno titolari di partita Iva, e analogamente a organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza (inclusi i professionisti e i tecnici del settore) andrà un'indennità pari a 7mila euro. Previste anche ulteriori misure per integrare il reddito dei lavoratori dei Servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio. Altri 3milioni vanno a incentivare le nuove assunzioni e le conversioni a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato. «Questo è l’impegno della Sardegna sul fronte dell’impresa e del lavoro: affrontiamo l’emergenza – ha concluso l’esponente della Giunta Solinas – ma con lo sguardo attento alla ripresa, alla prospettiva, alla creazione di un nuovo modello economico che offra nuove opportunità alle aziende e maggiore stabilità al lavoro per le nuove generazioni».



