Il catalano di Alghero su RaiGulp

Red 13:07



RaiGulp, nella trasmissione televisiva “La banda dei fuoriclasse”, che ha visto la partecipazione di Giuliana Portas, esperta di linguistica algherese, coordinatrice di Alguer.cat. La trasmissione, incentrata su contenuti didattici, incontra maestri, insegnanti, divulgatori ed esperti che, guidati in diretta dal conduttore Mario Acampa, portano i ragazzi alla scoperta delle materie scolastiche, ma anche di tante notizie, informazioni curiose e approfondimenti sull'attualità.



La puntata, dedicata alla Sardegna, si è aperta con la lezione di geografia della maestra Oriana Darù, che ha raccontato la Sardegna. Subito dopo, spazio alla divulgatrice del giorno, Portas appunto, che si è soffermata sul “catalano di Alghero”, rispondendo alle curiosità del conduttore sul perché in una città italiana si parli una lingua che non è italiana e che cosa c'entra il catalano con la Sardegna.



Inoltre, l'esperta di linguistica algherese ha illustrato le differenze tra il catalano di Barcellona e il catalano di Alghero, incuriosendo il conduttore sulle rispettive peculiarità linguistiche, tanto che, in diretta, ha voluto realizzare un mini-corso di algherese. Così, è passato un messaggio importante sulla normalità e sulla ricchezza delle lingue minoritarie parlate, scritte e insegnate come tutte e altre lingue del mondo.



