video Cor 10:15 Bitti, un paese devastato dal nubifragio Vigili del fuoco, protezione civile regionale ed Esercito stanno operando con i mezzi meccanici e automezzi per liberare i centri abitati dal fango e mettere in sicurezza le aree coinvolte dal nubifragio



Il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco è impegnato dalle prime fasi dell'emergenza nel comune di Bitti flagellato dal maltempo. Le squadre di soccorso stanno operando ininterrottamente senza sosta: inviate dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna tre squadre di soccorso dai Comandi di Cagliari, Sassari, Oristano e il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) movimento terra dai Comandi di Cagliari e Sassari che stanno operando con i mezzi meccanici e automezzi per liberare i centri abitati dal fango e mettere in sicurezza le aree coinvolte in sinergia con il Genio Militare dell'Esercito - "5° Genio Militare Guastatori Brigata Sassari". Guarda e condividi il video su Alguer.tv