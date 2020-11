A.B. 22:02 Volley: disco rosso per l´Hermaea L´Eurospin Ford Sara Pinerolo passa a Golfo Aranci. Sconfitta in tre set per le galluresi, che lottano alla pari, ma non riescono ad avere la meglio sulle piemontesi nel match valido per il terzo turno di ritorno del Girone Ovest del campionato di Serie A2 di pallavolo femminile







PRIMO SET. Coach Giandomenico schiera la diagonale composta da Stocco e Korhonen con Angelini e Barazza al centro, mentre in banda Joly affianca Coulibaly, confermata nel sestetto titolare dopo la bella prestazione contro il Club Italia. Il libero è Giorgia Caforio. Pinerolo risponde con Boldini al palleggio, Zago opposto, Gray e Akrari centrali, Bussoli e Fiesoli in “posto 4” e Fiori libero. Parte bene l’Hermaea, che con l’ace di Korhonen si porta subito sul 5-2. Pinerolo entra in partita e impatta a 9 con Gray, poi va in scena un lunghissimo punto a punto che accompagna le squadre fino al 19-19. Le padrone di casa cercano l’allungo con l’attacco out di Fiesoli che vale il 22-20. Il tecnico ospite Marchiaro chiama il time-out e le sue cambiano faccia, rimontando e, poi, sorpassando fino al 20-24. L’Hermaea annulla la prima palla set delle piemontesi, ma dopo l’attacco fuori misura di Korhonen è costretta ad alzare bandiera bianca (23-25).



SECONDO SET. L’avvio della seconda frazione è contrassegnato dal predominio delle isolane, capaci di portarsi prima sul 5-0 e poi sul 7-2. Anche in questo caso, però, l’Union mostra le unghie e ritorna a contatto. La gara prosegue a strappi, con Barazza e compagne che producono un nuovo, importante strappo fino al 15-9 mettendo in difficoltà le rivali. Marchiaro cambia il volto del suo quintetto inserendo Allasia in regia e Casalis al centro, e la squadra ne trae beneficio: con un bel lungolinea Fiesoli riprende le biancoblu, mentre Bussoli completa l’opera mettendo a terra l’ace del 17-17. Nel finale regna ancora grande incertezza: le olbiesi sembrano avere lo spunto giusto sul 22-20 (attacco vincente di Angelini), Pinerolo reagisce, ma trema nuovamente quando Korhonen conquista la palla set sul 24-23. A questo punto, però, le ospiti si mostrano ancora più lucide, e dopo aver annullato il tentativo prevalgono ai vantaggi (fast di Akrari per il definitivo 26-28).



TERZO SET. Tutt’altro che rassegnate, le hermeine ci riprovano nel terzo set, lungamente condotto anche sul +5 (16-11 con muro punto di Barazza). Anche in questa circostanza, però, il sestetto di Giandomenico non riesce a chiudere i conti, perché Pinerolo difende con grande ardore ogni pallone e si rifà sotto grazie agli attacchi potenti di Zago. L’Union trova il punto del sorpasso in seguito a un attacco out (18-19), poi è cinica nel piegare definitivamente le resistenze dell’Hermaea, costretta a capitolare definitivamente sul 20-25 dopo un attacco out di Angelini.



«Pinerolo ha meritato la vittoria dimostrandosi una grande squadra – commenta coach Giandomenico – hanno rincorso senza mai mollare nel primo e secondo set, e nei momenti importanti hanno dimostrato a pieno il proprio valore. Abbiamo perso 3-0, ma non siamo mai stati sovrastati, anzi, siamo spesso stati capaci di mettere in difficoltà le nostre avversarie, talvolta anche in maniera molto evidente. Nei momenti cruciali, però, non abbiamo chiuso i conti commettendo anche degli errori banali, mentre Pinerolo, quando contava, non ha sbagliato nulla. Eravamo convinti di potercela giocare, ci dispiace ma non facciamo drammi. Da domani ci focalizzeremo sul prossimo impegno sul campo del Club Italia».



GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA - EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 0-3:

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Coulibaly 10, Barazza 8, Korhonen 13, Joly 11, Angelini 7, Stocco 1, Caforio (l), Ghezzi. Non entrate: Ciani, Poli, Zonta. Coach Giandomenico.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Gray 7, Zago 19, Bussoli 5, Akrari 14, Boldini 4, Fiesoli 7, Fiori (l), Buffo, Allasia, Casalis, Tosini. Coach Marchiaro.

ARBITRI: Salvati e Pescatore.

PARZIALI: 23-25 26-28 20-25.



