Red 10:12 Femminicidi: l´opera di Alfonso nelle mani di Conoci Nei giorni scorsi, il poliedrico artista è stato ricevuto dal sindaco e dalla Giunta comunale di Alghero negli uffici comunali di Porta Terra. Alla città l'opera in creta e resina: sarà installata in Piazza Sulis come deliberato nei mesi scorsi







Nella foto: il momento della consegna dell'opera Commenti ALGHERO – Nei giorni scorsi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Tonino Alfonso è stato ricevuto dal sindaco e dalla Giunta comunale di Alghero negli uffici comunali di Porta Terra. Nell'occasione, il poliedrico artista algherese ha regalato alla città una sua opera contro il femminicidio. Un copia, in creta e resina, è già stata esposta a Milano, a Cagliari e ad Olmedo (dove è stata installata da tre anni in piazza) e «rappresenta – come dichiara lo stesso Alfonso – il No al femminicidio a nome di tutte le vittime». Ora, dovrebbe essere installata in Piazza Sulis come deliberato nei mesi scorsi [ LEGGI ].Nella foto: il momento della consegna dell'opera