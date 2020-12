Red 16:14 «Solinas fermi subito Piano casa» «Uso più consapevole del suolo per evitare calamità», è la richiesta del deputato sassarese del Movimento 5 stelle Mario Perantoni, chiedendo «un atto di responsabilità nell´interesse dei sardi»







«Le scelte politiche in materia urbanistica dovrebbero essere più rispettose dell’ambiente e del territorio: occorre porre un argine alle speculazioni che tante, troppe volte, nel passato di questa Regione e del resto del Paese hanno presentato un conto troppo caro da pagare. Dopo l’ennesima, tragica onda di fango che ha travolto la nostra Isola – sottolinea il presidente della Commissione Giustizia della Camera - in piena emergenza sanitaria ed economico-sociale, approvare l’ennesima colata di cemento sarebbe un atto scellerato».



«Mentre a Bitti e nel Nuorese si fa la conta dei danni, si spala ancora il fango e si piangono i morti dell’ultima calamità (in)naturale, Solinas non può avere come priorità quella di derogare ai vincoli di salvaguardia del territorio e del paesaggio. Confidiamo che la Giunta sardo-leghista mandi finalmente un segnale d’amore e di rispetto per la nostra terra e ritiri immediatamente la proposta», ha concluso Perantoni.



