«Maristella, strade disastrate in borgata»

ALGHERO - «Ci troviamo oggi a segnalare nuovamente lo stato, indecente e ormai intollerabile, delle strade della borgata di Maristella, centro agricolo turistico situato in area contigua al Parco di Porto Conte, nel Comune di Alghero. Comune che pare di fatto essersi dimenticato che anche in questa borgata, come peraltro nell'intera area della Bonifica agraria, esistono cittadini che pagano le tasse e che pertanto esigono servizi adeguati come i periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria».

A lanciare l'allarme, ancora una volta, è il presidente del Comitato di Borgata di Maristella Tonina Desogos, che si chiede: «Davvero un'Amministrazione comunale preferisce essere attaccata a livello mediatico piuttosto che mandare due operai per qualche ora a effettuare gli interventi più urgenti? Abbiamo segnalato più volte il problema agli organi competenti».

«Ci sono stati sopralluoghi molto tempo fa. Come al solito, ci sentiamo trattati da cittadini di serie Z in un territorio in cui le strade pare vengano viste dall'Amministrazione solo come fonte per fare cassa nei periodi estivi. La situazione evidenziata dalle foto non lascia dubbio alcuno. Invitiamo ancora chi di dovere a intervenire tempestivamente», conclude Desogos.