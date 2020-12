Red 23:01 Maltempo: riparazione per l´acquedotto di Lodè Acqua torbida dalla sorgente di Su Gologone, che alimenta Oliena e Dorgali. Squadre di Abbanoa al lavoro nei centri interessati. Attivati i servizi sostitutivi con le autobotti







Le violenti precipitazioni hanno causato anche la piena del fiume Cedrino, che ha inondato la sorgente di Su Gologone, creando l’aumento esponenziale della torbidità dell’acqua. Il servizio è stato ripristinato limitato i disagi soltanto a Dorgali, mentre a Oliena sono state sufficienti le scorte nei serbatoi. Preventivamente, in attesa della diminuzione della torbidità in entrambi i centri, l’acqua è stata dichiarata non potabile. Per questo motivo, sono stati attivati servizi sostitutivi con le autobotti che a Oliena stazionano in Piazza Santa Maria (dalle 9 alle 17), a Dorgali in Piazza Beata Maria Gabriella (dalle 9 alle 13) e in Via Colombo a Cala Gonone (dalle 13.15 alle 18).



Commenti NUORO - Mentre proseguono i lavori a Bitti, il centro maggiormente colpito dal maltempo dello scorso fine settimana, le squadre di Abbanoa sono a lavoro nei diversi centri del Nuorese che hanno subito danni alle infrastrutture del Servizio idrico integrato. A Lodè, i tecnici del gestore sono a lavoro lungo la condotta foranea che alimenta il serbatoio in località Su Corvu. La rottura è ingente e i lavori andranno avanti a tappe forzate fino al completo ripristino della funzionalità dell'acquedotto. Fino al completamento delle operazioni sarà attivo il servizio sostitutivo di autobotte in Via Villanova: domani, giovedì 3 dicembre, dalle 9 alle 17.