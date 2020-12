Red 13:56 Alluvione a Bitti: Carabinieri in azione Il brigadiere capo Giorgio Pacifici e il carabiniere Mauro Toscano sono intervenuti per portar via da casa un ultra70enne invalido rimasto bloccato nella sua abitazione a seguito dell’ondata di acqua, fango e detriti. Entrati dalla finestra, i militari lo hanno portato al sicuro







Martedì e mercoledì, i Carabinieri della locale Compagnia, saputo che le farmacie del paese non erano raggiungibili dai mezzi che le approvvigionavano, si sono prodigati per raccogliere i medicinali dai corrieri impossibilitati a raggiungere il paese e ne hanno garantito la puntuale consegna alle farmacie. Inoltre, saputo che alcuni abitanti anziani e malati non avevano più possibilità di ricevere i farmaci prescritti per le loro cure, li hanno distribuiti direttamente a domicilio. BITTI – Numerosi gli interventi dei Carabinieri in soccorso della popolazione nei giorni dell'alluvione che ha colpito soprattutto Bitti. Oltre a quello del 70enne colto di sorpresa dall’improvvisa ondata di acqua e fango nella Piazza Asproni [LEGGI] , sempre sabato, la pattuglia composta dal brigadiere capo Giorgio Pacifici e dal carabiniere Mauro Toscano, è stata fermata da alcune persone che indicavano la presenza di un ultra70enne invalido rimasto bloccato nella sua abitazione a seguito dell’ondata di acqua, fango e detriti. Pronto l'intervento dei militari che, giunti nella casa, sono riusciti a entrare dalla finestra e a portare l'anziano in un luogo sicuro.Martedì e mercoledì, i Carabinieri della locale Compagnia, saputo che le farmacie del paese non erano raggiungibili dai mezzi che le approvvigionavano, si sono prodigati per raccogliere i medicinali dai corrieri impossibilitati a raggiungere il paese e ne hanno garantito la puntuale consegna alle farmacie. Inoltre, saputo che alcuni abitanti anziani e malati non avevano più possibilità di ricevere i farmaci prescritti per le loro cure, li hanno distribuiti direttamente a domicilio.