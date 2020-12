Red 10:02 Bitti: i Carabinieri salvano una persona dall´alluvione Il maresciallo ordinario Andrea Torracca e il carabinieri Enrico Cabitza hanno individuato un 70enne, aggrappato aduna struttura in ferro che, sorpreso dall’aumento improvviso del livello dell’acqua, cercava di resistere al flusso di materiali che scorrevano verso valle. A piedi e con la forza delle braccia, sono riusciti a raggiungere il malcapitato, trarlo in salvo e portarlo in luogo sicuro







Li, i due militari hanno individuato un 70enne, aggrappato aduna struttura in ferro che, sorpreso dall’aumento improvviso del livello dell’acqua, cercava di resistere al flusso di materiali che scorrevano verso valle. Torracca e Cabitza, a piedi e con la forza delle braccia, sono riusciti a raggiungere il malcapitato, trarlo in salvo e portarlo in luogo sicuro. L’operato dei militari ha riscosso immediatamente il plauso e la riconoscenza della cittadinanza e degli amministratori locali.



Nella foto: un momento del soccorso Commenti BITTI – Durante l’alluvione dei giorni scorsi che ha ferito la Sardegna, i Carabinieri della Compagnia di Bitti hanno affrontato il difficile compito di garantire la sicurezza del piccolo centro barbaricino duramente colpito dalla calamità naturale. Il maresciallo ordinario Andrea Torracca e il carabinieri Enrico Cabitza sono stati inviati dalla Centrale Operativa della Compagnia in Piazza Giorgio Asproni, improvvisamente sommersa e inondata da detriti, fango e macchine trasportate dalla forza dell’acqua.Li, i due militari hanno individuato un 70enne, aggrappato aduna struttura in ferro che, sorpreso dall’aumento improvviso del livello dell’acqua, cercava di resistere al flusso di materiali che scorrevano verso valle. Torracca e Cabitza, a piedi e con la forza delle braccia, sono riusciti a raggiungere il malcapitato, trarlo in salvo e portarlo in luogo sicuro. L’operato dei militari ha riscosso immediatamente il plauso e la riconoscenza della cittadinanza e degli amministratori locali.Nella foto: un momento del soccorso