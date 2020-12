Red 20:26 Arriva il Calendari en alguerés 2021 Come quelli degli anni precedenti, anche il Calendario in algherese 2021, contiene alcune ricette della cucina tradizionale: quest´anno sono dodici, una per ciascun mese, accompagnata da una foto a colori. In ultima pagina, spazio a qualche "rima" dedicata ad ogni mese







La pubblicazione vuole essere un esempio di “uso normale” di questa lingua, non solo in forma orale, ma anche in forma scritta. L'algherese o catalano di Alghero, può essere utilizzato in tutti gli ambiti e, come in questo caso, anche per descrivere la preparazione di piatti della gastronomia locale, ricette della “cucina di casa” dei tante famiglie algheresi.



I testi e le fotografie sono del vicepresidente dell’Òmnium cultural Carla Valentino. Il calendario è reperibile nella sede dell’Òmnium cultural de l’Alguer, in Via Sant'Agostino 18/a, aperta da lunedì 7 dicembre, il lunedì e il venerdì, dalle 10 alle 12:30, il martedì, il mercoledì e il giovedì, dalle 17 alle 19. Commenti ALGHERO - L’Òmnium cultural de l’Alguer ha pubblicato il “Calendari en alguerés 2021 i Receptes de la cuina de casa”. Come quelli degli anni precedenti, anche il Calendario in algherese 2021, contiene alcune ricette della cucina tradizionale: quest'anno sono dodici, una per ciascun mese, accompagnata da una foto a colori. In ultima pagina, spazio a qualche "rima" dedicata ad ogni mese.La pubblicazione vuole essere un esempio di “uso normale” di questa lingua, non solo in forma orale, ma anche in forma scritta. L'algherese o catalano di Alghero, può essere utilizzato in tutti gli ambiti e, come in questo caso, anche per descrivere la preparazione di piatti della gastronomia locale, ricette della “cucina di casa” dei tante famiglie algheresi.I testi e le fotografie sono del vicepresidente dell’Òmnium cultural Carla Valentino. Il calendario è reperibile nella sede dell’Òmnium cultural de l’Alguer, in Via Sant'Agostino 18/a, aperta da lunedì 7 dicembre, il lunedì e il venerdì, dalle 10 alle 12:30, il martedì, il mercoledì e il giovedì, dalle 17 alle 19.