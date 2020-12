Red 9:49 Cade con la moto: muore 18enne Ieri, la motociclista di Piombino Sara Lenzi stava effettuando un trasferimento tecnico del Raid TT, valida come settima e ottava prova del Campionato italiano Motorally. Ancora non chiarita la dinamica dell´incidente



ALA' DEI SARDI – Ieri (domenica), la 18enne motociclista di Piombino Sara Lenzi è deceduta a causa di una caduta mentre stava effettuando un trasferimento tecnico del Raid TT, valida come settima e ottava prova del Campionato italiano Motorally, lungo la strada di Iscala Pedrosa.



Purtroppo inutile l'intervento del 118 e dell'elisoccorso, visto che l'impatto a terra è stato fatale. Ancora non chiarito il motivo della caduta. E resta da capire in che momento la 18enne sia entrata in contatto con un Suv che viaggiava nella sua stessa direzione.



I carabinieri della locale Stazione di Alà dei Sardi, coordinati dai colleghi del Radiomobile della Compagnia di Ozieri hanno svolto i rilievi del caso. Sul posto, anche i Vigili del fuoco. Il magistrato di turno disposto il trasferimento della salma all'Istituto di Patologia forense dell'Università di Sassari per accertamenti.