Red 10:44 Spaccio di marijuana: manette a Golfo Aranci I militari cinofili della Guardia di finanza del Gruppo di Olbia hanno tratto in arresto un 26enne romeno, residente nel capoluogo gallurese da quindici anni, perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana



GOLFO ARANCI - I militari cinofili della Guardia di finanza del Gruppo di Olbia hanno tratto in arresto un 26enne romeno, residente nel capoluogo gallurese da quindici anni, perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana. Nel corso dei controlli stradali, l’attenzione dei finanzieri è stata richiamata dal manutentore di un villaggio turistico che, impegnato nella pulizia dei giardini del complesso, ha tentato di defilarsi alla vista delle unità cinofile.



L’evidente segnalazione dei cani Betty e Semia non ha portato al rinvenimento sull'uomo di nessuna sostanza, ma ha fatto intuire che il giovane fosse entrato in contatto, in tempi recentissimi, con un importante quantitativo di stupefacente, al punto che i suoi abiti rimanessero impregnati dell’odore. Il crescente nervosismo del romeno ha convinto i militari ad approfondire il controllo nella sua abitazione, a poche decine di metri dal luogo del controllo, all’interno del villaggio turistico dove, grazie al fiuto dei cani antidroga, è stata trovata in una busta contenente oltre mezzo chilo di infiorescenze di marijuana.