Red 11:06 Recupero Villa Sant´Imbenia: via al progetto Proseguono le attività di educazione ambientale del Ceas Porto Conte. Prende avvio con la pubblicazione del sondaggio sul sito internet del Parco di porto Conte il progetto sulla valorizzazione e recupero della Villa di Sant’Imbenia







Il progetto è finalizzato a promuovere azioni di cittadinanza attiva per il recupero e la valorizzazione della Villa romana di San’Imbenia, attraverso il coinvolgimento diretto di cittadini, studenti e associazioni.



Per raggiungere gli obiettivi prefissati, è pubblicato da oggi (lunedì) un sondaggio utile ad apprendere maggiori dettagli sulle persone interessate al progetto e, soprattutto, a valutare quella che è la conoscenza, da parte di tutti i cittadini, della Villa Sant’Imbenia. Sarà possibile partecipare fino a gennaio 2021, quando verrà esaminato e poi diffuso l’esito del sondaggio. Commenti ALGHERO - Sondaggio del Parco di Porto Conte con cui prende avvio il progetto del Ceas Porto Conte, il Centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità del Parco di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana, “Pre-occupiamoci della nostra storia”, finanziato dal Servizio Svasi dell’Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente.Il progetto è finalizzato a promuovere azioni di cittadinanza attiva per il recupero e la valorizzazione della Villa romana di San’Imbenia, attraverso il coinvolgimento diretto di cittadini, studenti e associazioni.Per raggiungere gli obiettivi prefissati, è pubblicato da oggi (lunedì) un sondaggio utile ad apprendere maggiori dettagli sulle persone interessate al progetto e, soprattutto, a valutare quella che è la conoscenza, da parte di tutti i cittadini, della Villa Sant’Imbenia. Sarà possibile partecipare fino a gennaio 2021, quando verrà esaminato e poi diffuso l’esito del sondaggio.