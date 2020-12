Red 12:07 Ad Alghero, lo peix menja plàstica Contenitori sulle spiagge algheresi per la raccolta dei rifiuti, con i pesci-cassonetto sponsorizzati. Via alla manifestazione di interesse per le aziende private per la fornitura dei contenitori sponsorizzati







Commenti ALGHERO - Contenitori sponsorizzati per la raccolta dei rifiuti sulle spiagge di Alghero: strutture metalliche a forma di pesce capaci di contenere al loro interno i rifiuti che si depositano a seguito delle mareggiate. Il contenitore, denominato "Lo Peix menja plàstica" (il pesce mangia plastica), sarà posizionato sulle spiagge a disposizione di chiunque voglia utilizzarlo per coniugare la fruizione delle spiagge con le azioni di responsabilità verso l'ambiente.La Giunta comunale, su proposta dell'assessore dell'Ambiente Andrea Montis, ha deliberato l'avvio di una manifestazione di interesse per cercare aziende private idonee alla fornitura in comodato d'uso gratuito delle strutture da posizionare nelle spiagge di libera fruizione. «Il progetto è una forma di sensibilizzazione verso una economia sostenibile e circolare che riduca a zero la produzione di rifiuti dal sistema di gestione della plastica ed evoca, mediante l'immagine del pesce riempito di plastica, l'attualissimo tema dell'inquinamento dei mari da materiali plastici con conseguente ingresso di questi ultimi nella catena alimentare», afferma Montis.Sia l'inverno, sia l'estate, chiunque potrà conferirvi, in maniera differenziata, i rifiuti antropici che soprattutto dopo le mareggiate invernali, si depositano sulle spiagge. Oltre a quelle che vorranno realizzare i privati sotto forma di "sponsorizzazione" l'Amministrazione comunale, volendo fare la sua parte, farà realizzare un Peix nell'ambito dei fondi a disposizione per la campagna.